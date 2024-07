Unbekannte Täter scheitert mit Rollerdiebstahl

Im Zeitraum von Montag bis Dienstag hat ein bislang unbekannter Täter versucht, einen Roller in der Lechrainstraße zu stehlen, und ihn dabei beschädigt. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen und 5.45 Uhr. Demnach versuchte der Täter, den Roller zu starten. „Da dies nicht gelang, schob er den Roller bis zu einem Kiesweg am Lech und entwendete unter anderem den Helm aus dem Helmfach“, so die Polizei. Es entstand so ein geschätzter Sachschaden von 800 Euro und ein hoher zweistelliger Beuteschaden. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden. (jaka)

