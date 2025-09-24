Unbekannter Verkehrsteilnehmer rammt Auto und flieht

Ein Fall von Unfallflucht in der Südtiroler Straße beschäftigt die Polizei. Nach Auskunft der Beamten hatte ein bislang unbekannter Täter am Dienstagabend auf einem Parkplatz eines Baumarktes im Zeitraum von 17.25 bis 18 Uhr einen Mercedes GLE an der Heckseite beschädigt. „Der Unbekannte entfernte sich anschließend offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern“, so die Polizei. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (jaka)

