Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg-Lechhausen: Unbekannter Verkehrsteilnehmer rammt Auto und flieht

Augsburg-Lechhausen

Unbekannter Verkehrsteilnehmer rammt Auto und flieht

Ein Mercedes wird auf einem Parkplatz in Augsburg-Lechhausen massiv beschädigt. Der Verursacht macht sich aus dem Staub, die Polizei ermittelt.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei in Augsburg ermittelt nach einem Fall von Unfallflucht in der Südtiroler Straße.
    Die Polizei in Augsburg ermittelt nach einem Fall von Unfallflucht in der Südtiroler Straße. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Ein Fall von Unfallflucht in der Südtiroler Straße beschäftigt die Polizei. Nach Auskunft der Beamten hatte ein bislang unbekannter Täter am Dienstagabend auf einem Parkplatz eines Baumarktes im Zeitraum von 17.25 bis 18 Uhr einen Mercedes GLE an der Heckseite beschädigt. „Der Unbekannte entfernte sich anschließend offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern“, so die Polizei. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (jaka)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden