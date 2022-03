Wütender Fußgänger schlägt auf stoppendes Auto ein

Ein Mann mit Hund ärgert sich am Mittwoch in Lechhausen über einen stoppenden BMW-Fahrer und demoliert dessen Fahrzeug. Die Polizei sucht Zeugen.

Ziemlich wütend muss ein Fußgänger in Augsburg-Lechhausen nach einem Vorfall mit einem bremsenden Auto gewesen sein. Laut Polizeibericht stoppte der BMW-Fahrer am Mittwoch gegen 12.20 Uhr in der Schillstraße wegen eines Feuerwehreinsatzes am rechten Fahrbahnrand und ließ die Rettungskräfte vorbeifahren. Einem bislang unbekannten Fußgänger, der die Fahrbahn überquerte, missfiel das.

Er schlug mehrfach mit der Faust gegen den BMW, sodass eine Delle entstand. Anschließend lief er in Richtung Soldnerstraße davon. Am Auto entstand ein Schaden von rund 250 Euro. Der Fußgänger ist laut Beschreibung etwa 25 Jahre alt. Er hatte eine graue Cap auf und einen grau-weißen Hund dabei. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2310 melden. (eva)