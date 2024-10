Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Sonntag hat ein bisher unbekannter Täter auf der Tauroggener Straße einen grauen Tesla beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro, berichtet die Polizei. Ein 35-jähriger Fahrer habe seinen Tesla gegen 12.15 Uhr am rechten Fahrbahnrand abgestellt und zwei Stunden später Beschädigungen am Kotflügel bemerkt, heißt es. Der unbekannte Täter war offenbar weitergefahren, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. (jaka)

Chiara Lang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis