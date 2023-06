Augsburg

Lechhauser Kirchweih ohne Festwirt "Bob": Gibt es einen Plan B?

Plus Die Absage von Stefan "Bob" Meitinger als Wirt der Lechhauser Kirchweih sorgt für Aufregung. Doch es gibt bereits Ideen, wie das Stadtteilfest gerettet werden kann.

Von Jörg Heinzle

Die Nachricht hat Vereine und engagierte Geschäftsleute im Augsburger Stadtteil Lechhausen kalt erwischt. Damit, dass Gastronom Stefan "Bob" Meitinger bei der Lechhauser Kirchweih als Festwirt aussteigt, hatten sie nicht gerechnet. Im Oktober soll das Stadtteilfest gefeiert werden, nun muss auf die Schnelle eine andere Lösung gefunden werden. "Wir dachten eigentlich, dass es gute Gespräche zwischen Festwirt und Stadt gibt", sagt Peter Fischer von der Aktionsgemeinschaft Lechhausen. Die Absage von "Bob" sei sehr bedauerlich; die Kirchweih im vorigen Jahr - als Stefan Meitinger erstmals Festwirt war - sei ein großer Erfolg gewesen. Während über die Gründe für "Bobs" Absage spekuliert wird, arbeitet man in Lechhausen an einem "Plan B".

Stefan Meitinger hatte am Montag seine Entscheidung getroffen. Er sagte, die Stadt habe Versprechungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Bierzeltes nicht einhalten können. Eine Frage war offensichtlich die Größe des Bierzeltes: Dem Vernehmen nach sollten aus Sicht des Wirtes mindestens 1200 Menschen dort Platz finden, damit sich das Fest für ihn rechnet. Die Stadt tat sich damit offenbar schwer. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU) sagte am Dienstag allerdings, die Entscheidung des Gastronomen habe ihn überrascht; man habe versucht, auf Stefan Meitinger zuzugehen und eine Lösung für die offenen Fragen zu finden. Was nun genau ausschlaggebend für die Absage gewesen sei, wisse er bisher nicht.

