Leert das Homeoffice die Büros in Augsburg?

Plus Seit der Corona-Pandemie ist das Homeoffice nicht mehr aus der Arbeitswelt wegzudenken. Unternehmen setzen auf neue Konzepte und auch der Immobilienmarkt passt sich an.

Von Valentin Kronberger

Dreimal mehr ungenutzte Büros als vor Beginn der Corona-Pandemie gibt es in Deutschland. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des ifo Instituts hervor. Derzeit sind ungefähr zwölf Prozent aller Arbeitsplätze in deutschen Büros frei, so das Ergebnis der Befragung. Vor der Corona-Krise lief die Entwicklung hingegen noch in die andere Richtung, wie die Zahlen aus Augsburg zeigen.

Der Büro-Leerstand war vor der Corona-Pandemie zurückgegangen

Vor Corona lag die Leerstandsquote für Büro-Immobilien in Augsburg bei 5,6 Prozent, erklärt Sarah Winter von der Industrie- und Handelskammer Schwaben (IHK). 2014 hatte sie noch bei 7,1 Prozent gelegen. Als Grund dafür sieht Winter die Transformation des industriellen Sektors hin zu mehr Dienstleistungen. Das habe dazu geführt, dass der Bedarf an Büroflächen vor der Pandemie deutlich zugenommen hat. Hinzu komme, dass in den vergangenen zehn Jahren die Zahl der Bürobeschäftigten im Vergleich zur Gesamtzahl der Beschäftigten in der Region überproportional stark angestiegen ist. Aktuellere Zahlen, welche die aktuellen Entwicklungen und den Trend zu mehr Homeoffice berücksichtigen, gibt es allerdings für Augsburg nicht.

