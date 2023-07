Lehrer zahlen für Schulbesuche in Freibädern: Stadtrat fordert "Korrektur"

Schulklassen dürfen kostenlos in die Augsburger Freibäder, begleitende Lehrer müssen aber zahlen. Ein CSU-Stadtrat spricht von einem Fehler und fordert eine rasche Änderung.

Dass Schüler zu wenig Schwimmunterricht haben, wird seit Jahren kritisiert. Die Stadt Augsburg gewährt deshalb Kindern und Jugendlichen schon vor den Sommerferien (ab 17. Juli) freien Eintritt in die Freibäder. Das soll es Schulen ermöglichen, die Freibäder zu besuchen. Lehrer, die ihre Schulklassen begleiten, müssen aber regulär 4,50 Euro Eintritt zahlen. Im Sportausschuss des Stadtrats war die mehrheitliche Meinung dazu: Lehrer könnten es angesichts ihres guten Einkommens verkraften, wenn sie Eintritt bezahlen. Nun fordert CSU-Stadtrat Bernd Zitzelsberger aber eine kurzfristige Korrektur dieser Regelung - und kritisiert seine Kollegen im Ausschuss.

Diskussion um Eintritt in Augsburger Freibäder: Unverständnis bei Schulleitungen

Zitzelsberger rechnet vor: Wenn ein Lehrer viermal am Tag jeweils mit einer Klasse zum Sport komme, koste ihn das bis zu 18 Euro pro Tag. "Das kann nicht sein", sagt Zitzelsberger. "Das löst bei mir nicht nur Kopfschütteln, sondern auch Verärgerung aus." Unverständnis herrsche auch bei sämtlichen Schulleitungen und Lehrkräften, mit denen er zuletzt Kontakt gehabt habe. Zitzelsberger sagt, er habe sich dafür eingesetzt, dass Schulen neben den Hallenbädern auch Freibäder in Augsburg kostenlos nutzen können. Er freue sich, dass die Stadt schnell reagiert habe und der freien Eintritt für Schüler ab dem 17. Juli gelte.

In den vergangenen Jahren war Baden für Kinder und Jugendliche auch schon in den Sommerferien kostenlos; besuchte eine Schulklasse außerhalb der Ferien ein Freibad, mussten alle den regulären Eintritt zahlen. Zitzelsberger sagt, er habe auch gefordert, freien Eintritt auch für die begleitenden Lehrkräfte zu gewähren, weil diese im staatlichen Auftrag handelten. Für diesen Vorstoß sei er aber in der Ausschusssitzung kritisiert worden. "Es wäre für den Sportausschuss ein Leichtes und eine Kleinigkeit gewesen, den freien Eintritt für Lehrkräfte beim Schulschwimmen zu beschließen", so der Stadtrat. "Auch die Einnahmeausfälle für die Stadt wären minimal." Er hoffe, dass "dieser Fehler" noch kurzfristig dieses Jahr korrigiert werde.

Augsburger CSU-Stadtrat: "Bezahle die 4,50 Euro für den Betreffenden"

Im Ausschuss hatte Zitzelsberger zwar seine Bedenken formuliert ("Am besten wäre es, wenn die Kassenkräfte bei Lehrern einfach die Augen zu machen"), allerdings selbst zugegeben, dass Lehrkräfte den Betrag aufbringen könnten. Sein CSU-Fraktionskollege und Ausschussvorsitzender Peter Uhl beendete die Diskussion abrupt. Die Stadt übernehme die Kosten für die Schüler gerne, es handle sich aber insgesamt immer noch um eine freiwillige Leistung. "Wenn jetzt ein Lehrer in wirtschaftliche Not kommt, dann bezahle ich für den Betreffenden die 4,50 Euro", so Uhl.