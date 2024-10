Leicht und modern: Dieses Menü lassen sich die Presseball-Gäste schmecken

Wer den Besuch des 50. Augsburger Presseballs am 9. November 2024 plant, darf sich nicht nur auf Musik und Tanz, sondern auch auf ein vielfältiges kulinarisches Angebot freuen. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei – egal, ob der Hunger groß oder klein ist, die Lust auf etwas Süßes kommt oder der Magen zu späterer Stunde nach einem herzhaften Snack verlangt. Neben Klassikern wie Pizza und Pasta in verschiedenen Variationen gibt es Currywurst mit Pommes, alles auch vegan, und ab 23 Uhr bieten Servicekräfte mit mobilen Buffets klassische Weißwurst an.

An der Golden Dragon Bar, präsentiert vom Restaurant Ruyi in Neusäß, sind Fans der asiatischen Küche richtig: Hier gibt es Sashimi vom Lachs und Thunfisch, Green Papaya Salad mit getrockneten Shrimps sowie Thai-Curry. Salat und Curry sind auch vegan erhältlich. Wem der Sinn nach etwas Süßem steht, wird bei Lindt fündig: Ein Maître Chocolatier gießt live die berühmten Lindor-Kugeln und verteilt sie an die Ballgäste.

Icon Vergrößern Der Presseball 2024 findet am 9. November in Augsburg statt. Foto: AZ Icon Schließen Schließen Der Presseball 2024 findet am 9. November in Augsburg statt. Foto: AZ

Zudem darf sich der Augsburger Presseball anlässlich seines Jubiläums über ein besonderes Geschenk freuen, das er gerne mit seinen Gästen teilt: Das Tortenstudio Sweet Diana aus Burgau, Spezialist für Hochzeits- und Eventtorten, spendet eine mehrstöckige, speziell für den Jubiläumsball handgefertigte Kreation. Die Kuchenstücke werden gegen eine kleine Spende zugunsten der Kartei der Not an die Gäste ausgegeben.

Tradition und Moderne, Internationalität und Augsburg-Liebe in einem Menü vereint

Die Gäste im Großen Ballsaal erwartet traditionell ein Drei-Gänge-Menü von Feinkost Kahn. In diesem Jahr haben sich die Küchenchefs Thomas Abele, Markus Blaschke und Tobias Hagn den Kopf zerbrochen, wie sie das 50. Jubiläum des Balls in einem Menü abbilden können. „Unser erster Gedanke war, typische Gerichte der 70er Jahre zu interpretieren, etwa Krabbencocktail, Hawaiitoast und Aspik“, sagt Markus Blaschke schmunzelnd. Schnell haben die drei aber beschlossen: Es soll ein modernes, leichtes Menü werden, das nur in Nuancen auf die Zeit des ersten Presseballs anspielt. Zudem war es den Küchenchefs wichtig, mit ihrer Kreation auf die Heimat Bezug zu nehmen: „Der Presseball ist eine feste Größe in unserer Stadt“, sagt Tobias Hagn. „Deshalb wollten wir auch etwas typisch ‚Augsburgerisches‘ in der Menüfolge haben.“

Icon Vergrößern Markus Blaschke, Tobias Hagn und Thomas Abele (von links) haben sich für den 50. Presseball ein modernes und leichtes Menü ausgedacht. Foto: Anna Kondratenko Icon Schließen Schließen Markus Blaschke, Tobias Hagn und Thomas Abele (von links) haben sich für den 50. Presseball ein modernes und leichtes Menü ausgedacht. Foto: Anna Kondratenko

Was die drei sich letztendlich haben einfallen lassen, verspricht ein Genuss zu werden: Vorspeise ist eine Wildfang-Garnele mit Gurkenaspik und Wasabi-Kaviar, gefolgt von einer geschmorten kurzen Rippe vom Aubrac-Rind mit Kartoffel-Senf-Püree und Grünkohl als Hauptspeise. Dessert ist der „Augsburger Zwetschgendatschi 2.0“ mit Zimt-Espuma und Amaretto-Eis. Selbstverständlich gibt es das Menü auch in einer veganen Variante: Vorspeise ist hier eine bunte Gemüseterrine mit Tomatengelee und Feldsalat, veganem Joghurt-Dill-Dressing und Linsenfalafel. Als Hauptgang gibt es geschmorten Blumenkohl mit Baby-Karotten, Roten Rüben und Sellerie-Apfelpüree. Der Zwetschgendatschi wird mit veganem Amaretto-Eis serviert.

Küchendirektor Thomas Abele, in diesem Jahr schon das 18. Mal beim Augsburger Presseball dabei, sieht dem Ballabend und der Vorbereitung der jeweils 450 Vor-, Haupt- und Nachspeisen gelassen entgegen: „Wir haben an diesem Abend in der Küche am Kongress am Park ein eingespieltes Team aus insgesamt 20 Mitarbeitenden“, erklärt er. „Darüber hinaus sind über 120 Servicekräfte im Einsatz. Ich bin mir sicher, dass alles wieder wie am Schnürchen klappt und wir mit unserem Menü zu einem unvergesslichen Ballabend beitragen!“

Info: Der Augsburger Presseball findet am Samstag, 9. November, im Kongress im Park statt. Alles rund um den Presseball und Tickets unter: www.presseball-augsburg.de.