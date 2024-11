Leser-Voting: Hier gibt es den besten Döner in Augsburg

Den besten Döner Augsburgs gibt es bei „Echte Bärliner“. So zumindest sehen das die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Leser-Votings, das seit Mittwoch beendet ist. Das Lokal in Oberhausen konnte 37 Prozent aller Stimmen für sich gewinnen und landete damit auf dem ersten Platz.

Hinter „Echte Bärliner“ steckt Ugur Maras, der Inhaber einer Werbeagentur ist und erst im April als Quereinsteiger ins Döner-Geschäft gestartet ist. Gemeinsam mit Gökay Tasdogu aus Berlin entwickelte und realisierte er die Idee der Franchisekette. Inzwischen habe sich der Freund aus dem Geschäft zurückgezogen - das rasant wächst. In Augsburg gibt es inzwischen drei Filialen sowie jeweils eine in München, in Friedberg und in Diedorf. In Kürze werde auch ein Lokal in Gersthofen und eines in Palma eröffnen, so Maras am Telefon.

Icon Vergrößern Auch in Friedberg gibt es eine Filiale von „Echte Bärliner“. Bald soll eine in Gersthofen folgen. Foto: Emilya Icer Icon Schließen Schließen Auch in Friedberg gibt es eine Filiale von „Echte Bärliner“. Bald soll eine in Gersthofen folgen. Foto: Emilya Icer

Döner-Voting: Wer hinter „Echte Bärliner“ auf Platz zwei landete

Was den Döner von „Echte Bärliner“ so besonders macht? „Das Fleisch, denn das kommt - wie das Brot - direkt aus Berlin. Bei uns gibt es Kalb und Huhn“, sagt Maras. In Bayern gäbe es häufig nur Pute. „Und unsere Soßen, vor allem die scharfe, ist besonders gut.“ Maras selbst esse jeden Tag einen Döner, wie er auf Nachfrage verrät. „Ich habe seit April 20 Kilo zugenommen“, sagt er und lacht.

Auf Platz zwei wählten die Leserinnen und Leser „Masters of Kebab“ in der Augsburger Frölichstraße nahe des Hauptbahnhofs. Das Lokal konnte bei der Umfrage 24 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Auch hier wird der Döner nach Berliner Vorbild zubereitet. Die weiteren Voting-Teilnehmer - insgesamt standen elf Lokale zur Auswahl - lagen relativ gleich auf.

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Votings haben wir einen 25-Euro-Gutschein für das Gewinner-Lokal verlost. Dieser wird nun also bei „Echte Bärliner“ eingelöst werden.