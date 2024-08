Letzte Generation: „Ungehorsame Versammlung“ legt Verkehr auf Karlstraße lahm

Wir wissen es ja jetzt, Klima hin, Klima her. Der Durchschnittsbürger hat die Sauereien weder zu verantworten, noch hat er sie geschaffen. Man darf sich gern in Ländern beschweren die ungehindert Dreck rauspusten, überbevölkert sind oder ihren Müll an die Strände werfen. Wir alle brauchen Ressourcen und Energie, davon sogar ziemlich viel damit alle zivilen Annehmlichkeiten rund um die Uhr verfügbar sind. Es ist ja schön das an anderer Leute Wesen die ganze Welt genesen soll, ich fürchte das dauert halt noch hunderte Jahre. Konsumverzicht, rationierter Strom, wochenlanges warten auf das Segelschiff das die Spezereien aus dem Orient bringt und Urlaubsreisen für Familien die das ganze Jahr dafür buckeln, sind halt dann Geschichte. Ebenso auch Spraydosen aus industrieller Grossfertigung, Haarfarben die das Grundwasser belasten, da könnte man mal anfangen....