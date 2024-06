LEW spendet 300.000 für vom Hochwasser Betroffene an die Kartei der Not

Die LEW Lechwerke leiste eine Großspende an das Leserhilfswerk unserer Zeitung, um vom Hochwasser Betroffene zu unterstützen. Wie der Stromversorger rund um die Fluten im Einsatz war.

Das Hochwasser hat in einigen Gebieten extreme Ausmaße angenommen und schwere Verwüstungen angerichtet. Betroffen war insbesondere der Südwesten Bayerns – hier ist LEW Verteilnetz (LVN) in weiten Gebieten Betreiber des regionalen Stromnetzes, LEW Wasserkraft betreibt an Donau, Lech, Iller, Wertach und Günz insgesamt 36 Wasserkraftwerke. Insgesamt mehr als 300 LEW-Mitarbeiter waren im Netz, an Kraftwerken, Dämmen und Deichen und in anderen Funktionen rund um die Uhr im Einsatz, um die Folgen der Flut zu bekämpfen, wie das Unternehmen mitteilt. Vor Ort stimmten sich die Einsatzkräfte eng mit den Kommunen und Feuerwehren ab. Gleichzeitig war LEW auch mit Kontaktpersonen in mehreren Krisenstäben der Landkreise vertreten. Großflächige Ausfälle der Stromversorgung konnten bei LVN abgewendet werden, mittlerweile sind die allermeisten Haushalte wieder am Netz. Bei LEW Wasserkraft laufen Instandsetzungsarbeiten an. „Die Einsatzkräfte haben alles gegeben, um die Auswirkungen des Hochwassers zu bewältigen. Größter Dank und Respekt gilt allen Einsatzkräften bei den Feuerwehren, dem THW, in den Kommunen und Landkreisen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von LEW, die unermüdlich im Einsatz waren“, sagt LEW-Vorstand Christian Barr. „Auf Krisenszenarien bereiten wir uns bei LEW so gut wie möglich vor. Wir haben Prozesse und Strukturen für den Ernstfall aufgebaut und führen regelmäßig Krisenübungen durch. Darauf sowie auf die große Einsatzbereitschaft des gesamten LEW-Teams konnten wir in dieser schwierigen Lage bauen.“

Um den Menschen in der Region zu helfen, spendet LEW für erste Soforthilfe 300.000 Euro an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen. "Die Stiftung koordiniert Unterstützungsmaßnahmen für unmittelbar Betroffene aus unserer Region“, sagt LEW-Vorstand Dietrich Gemmel.

Bei LEW Verteilnetz waren über den gesamten Verlauf des Hochwassers hinweg insgesamt etwa 400 Ortsnetzstationen der Mittelspannung von Stromausfällen betroffen, in der Spitze etwa 160 gleichzeitig, so das Unternehmen. Schätzungsweise 15.000 Haushalte waren zumindest zeitweise von Unterbrechungen der Stromversorgung betroffen. Einsatzkräfte von LVN waren phasenweise Tag und Nacht im Einsatz – zunächst um in Abstimmung mit Krisenstäben, Kommunen und Feuerwehren bei drohenden Gefahren Stromabschaltungen vorzunehmen. Sobald das Wasser wieder abgelaufen war, begannen umgehend die Arbeiten zur Wiederherstellung der Stromversorgung.

Flächendeckende Stromausfälle konnten verhindert werden

Insgesamt dürfte es im Verlauf der Woche Tausende Einsätze von LVN-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegeben haben. "Mittlerweile ist die Stromversorgung im LVN-Versorgungsgebiet bis auf wenige Anschlüsse vollständig wiederhergestellt", teilt das Unternehmen mit. Großflächige Stromausfälle, die zeitgleich ganze Regionen betroffen hätten, seien nicht aufgetreten. Unterbrechungen der Stromversorgung beschränkten sich weitgehend auf die Orte, die direkt von Überschwemmungen betroffen waren. Die aufgrund von Überflutung drohende Abschaltung eines Umspannwerks südlich von Donauwörth hatte durch eine gemeinsame Sicherungsaktion von LVN mit Feuerwehren und THW abgewendet werden können.

Insgesamt waren in den vergangenen Tagen über 100 LEW-Einsatzkräfte vor Ort an den Wasserkraftwerken, um Anlagen zu kontrollieren und – soweit möglich – Treibholz im Einlaufbereich der Kraftwerke zu beseitigen. Zudem wurden engmaschige Dammkontrollen durchgeführt. Die Kraftwerksanlagen an den Flüssen seien auf extreme Wassermassen ausgelegt und hätten das Hochwasser nach aktuellem Stand ohne größere Schäden überstanden. Mit der Normalisierung der Pegelstände an den Flüssen gingen die Wasserkraftwerke nun wieder in den Leistungsbetrieb der Stromerzeugung über. Aktuell laufen zudem Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten. So würden etwa Zufahrten wiederhergestellt und Reparaturen an den Anlagen vorgenommen. (AZ)

