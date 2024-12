Lichtermesse für verwaiste Eltern in St. Pankratius

Für Eltern, die ihr Kind verloren haben, findet am Mittwochabend, 11. Dezember, eine Lichtermesse statt. Der Gedenkgottesdienst, der zu früh verstorbenen Kindern und deren Familien gewidmet ist, wird um 19 Uhr in der Kirche St. Pankratius in Lechhausen am Schlössle abgehalten.

Die Lichtermesse wird musikalisch umrahmt vom Chor „Zeitklang“ aus Obergriesbach unter der Leitung von Kathi Wörle. Alle verwaiste Eltern sind dazu eingeladen. Es wird gebeten, für jedes Kind eine Kerze mitzubringen, die dann am Altar entzündet wird. (AZ)