Linie 3 fährt nicht: Wie lief der erste Tag?

Der erste Morgen der Einschränkung durch den Entfall der Linie 3 am Montag lief geordnet ab. Im Schülerverkehr am Morgen reichten die Kapazitäten auf der durch Zusatzwagen verstärkten Tram-Linie 2 nach Haunstetten-Nord. Hier fuhren die Straßenbahnen zeitweise im Zwei-Minuten-Takt. Wer sonst die Straßenbahnlinie 3 Richtung Haunstetten-West/Königsbrunn nutzt, kann bis zur Sportanlage Süd mit der Linie 2 fahren und dort in einen Ersatzbus umsteigen. Ein Teil der Schüler der Berufsschulen und der FOS/BOS/RWS legte die Strecke zwischen Sportanlage Süd und der Schule auch zu Fuß zurück.

Seit Montagmorgen, 28. Juli, fährt die Linie 3 aufgrund von Bauarbeiten nicht. Die Weichen am Abzweig der Linie zur Messe werden ausgetauscht. Die Arbeiten sollen voraussichtlich am 7. September abgeschlossen sein. Auch für den Autoverkehr ist der Alte Postweg gesperrt.