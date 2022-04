Augsburg

Lkw-Demo mit Hupkonzert: Das sagen die Veranstalter zu ihrer Aktion

Der Lkw-Korso der Spediteure und Transportunternehmer startete am Augsburger Messe-Parkplatz.

Plus Am Samstag bewegt sich ein Lkw-Konvoi mit 50 Fahrzeugen durch Augsburg. Der Protest richtet sich gegen die hohen Sprit- und Energiepreise. Es gibt aber auch Gegenwind aus der Branche.

Von Michael Hörmann

Die Aktion sorgte am Samstagmittag für großes Aufsehen in Augsburg. Eine Demonstration von 50 Lkw-Fahrern, die im Stadtgebiet eineinhalb Stunden mit ihren Fahrzeugen unterwegs waren, war nicht zu überhören. Es gab ein lautes Hupkonzert. Der Protest der Spediteure und Transportunternehmer richtete sich gegen die hohen Sprit- und Energiepreise. In sozialen Medien war die Demo ein großes Gesprächsthema. Es gab viel Zustimmung für die Aktion. Es meldeten sich aber auch Kritiker zu Wort. "Offenbar ist der Sprit noch nicht teuer genug - sonst könnte man sich solche Lustfahrten nicht leisten", lautete ein Kommentar. Das sagen die Organisatoren der Demonstration zu ihrer Aktion.

