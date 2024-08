Lkw-Fahrer ohne Führerschein fährt zwei Autos an

Ein 44-jähriger Lastwagenfahrer hat am Montag zwei am Straßenrand geparkte Autos in der Äußeren Uferstraße angefahren. Wie die Polizei mitteilt, war er in südlicher Richtung unterwegs. Hierbei unterschätzte er offenbar den Abstand zwischen seinem Gespann und den am Straßenrand geparkten Fahrzeugen und touchierte zwei Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 7.500 Euro. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 44-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 44-jährigen Mann. (gau)

