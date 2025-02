Loch im Gehweg: Das Grund-Problem der Augsburger Altstadt

Rund ein Jahr ist es her, dass Hans Wittner aus Bamberg bei einem Besuch in der Augsburger Altstadt plötzlich in ein drei Meter tiefes Loch eingebrochen ist. Unlängst hat die Staatsanwaltschaft, wie berichtet, die Ermittlungen in dem Fall eingestellt. Der Gehweg im Hospital-Stift am Wollmarkt, wo der Boden unter dem Mann nachgab, ist nach wie vor gesperrt. Wittner konnte sich gerade noch festhalten. Der Unfall richtet den Fokus auf das Lechviertel. Dort fließen mehrere kleine Kanäle auf einer Strecke von 700 Metern entlang, teils unter Häusern und Straßen. Sie sind Segen und Fluch zugleich.

