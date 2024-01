Augsburg

Logistikunternehmer Roman Mayer wird 75: "Ich wurde mit Diesel und Öl getauft"

Plus Roman Mayer hat aus einem kleinen Fuhrbetrieb seines Vaters eine große Logistikfirma geschaffen. Über einen Augsburger Unternehmer, dessen Karriere eigentlich mit ein paar Ohrfeigen begann.

Ein paar Watschn setzte es, da war er neun Jahre alt. Er hatte nämlich einen Lkw seines Vaters gefahren. "Der stand halt auf der Straße im Weg, dann habe ich ihn etwas besser geparkt", erzählt Roman Mayer. Der Mann im weißen Hemd und Lodenjacke grinst schelmisch. "Damals waren die Lkw noch nicht so groß." Damals - das ist länger her. Mayer wird am Freitag 75 Jahre alt. Wenn er aus seinem Büro in der Nähe des Augsburger Ikea schaut, überblickt er einen Teil seiner eigenen Firmenflotte. Rund 450 Lastwagen zählen zur "Roman Mayer Logistik Group". Mayers Berufsleben ist eine Erfolgsgeschichte. Sie erzählt, wie aus einem Bub, der einst im Wöchnerinnenheim in Göggingen auf die Welt kam, ein erfolgreicher mittelständischer Unternehmer wurde.

Im Büro des Chefs hängen etliche Bilder, eines mit einer Art Lebensweisheit für Spediteure: "Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute ohne Laster auch sehr wenige Tugenden haben." Mayer lacht. "Der Spruch ist gut, oder?" Laster, wenn auch die mit mehreren Reifen, bestimmen seit jeher sein Leben. Ein Beweis dafür steht auf einem Schränkchen in Form eines historischen Lkw-Modells. "Hans Mayer Transporte Asbach-Bäumenheim" ist auf der Plane zu lesen. Sein Vater hatte in der Gemeinde bei Donauwörth 1945 ein kleines Fuhrunternehmen gegründet. Den "Automayer" nannten sie ihn im Dorf. "Wir hatten ein markantes Haus. Oben die Wohnungen, unten die Garagen. Das war damals ungewöhnlich." Mayer wächst mit fünf Geschwistern auf, schließt in Augsburg eine Lehre in einem Speditionsbetrieb ab, arbeitet dort bis er bald keine Lust mehr hat. "Den Krampf, den ihr da macht's, kann ich selber machen", soll er seinem Arbeitgeber gesagt und gekündigt haben. Als er 1969 im väterlichen Betrieb einsteigt, zeigt sich der Vater zunächst wenig begeistert.

