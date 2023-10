LOST FREQUENCIES: Ein besonderer Stargast für einen besonderen Abend

Der belgische Star-DJ bringt am 11. November Dance-Sound und seine faszinierende Live-Show auf den Augsburger Presseball.

Der Belgier Felix De Laet, bekannt als LOST FREQUENCIES, ist einer der angesagtesten DJs und Produzenten weltweit. In den vergangenen Jahren hat er die internationale Musikszene im Sturm erobert, hat Millionen Follower bei Youtube und hatte 2022 sagenhafte vier Milliarden (!) Streams. Vor der Pandemie war er der meistgebuchte Festivalkünstler aller Genres, und auch in diesem Sommer hat er bei seiner Live-Tournee und mit seinen weltweit bekannten Hits von Kalifornien bis Rio die Massen begeistert.

Und das wird auch Augsburg erleben: LOST FREQUENCIES ist am 11. November Stargast beim Augsburger Presseball. In seiner Mitternachtsshow wird er die Gäste mit seinem Dance-Sound mitreißen. Stimmung garantiert!

LOST FREQUENCIES ist der Stargast des Augsburger Presseballs 2023

2014 gelang Felix De Laet der internationale Durchbruch, indem er den Country-Song „Are You With Me“ von Easton Corbin zu einem Pop-Dance-Hit machte. Seither produziert und arrangiert der Belgier einen Erfolg nach dem anderen. Er erobert auch mit Remixes von Miley Cyrus, Justin Bieber oder Ed Sheeran die Charts. Dabei setzt LOST FREQUENCIES nicht immer auf typische DJ-Technik, sondern bringt zu bestimmten Großevents Livemusiker und Sänger mit auf die Bühne. So könne er noch besser mit dem Publikum interagieren, als wenn er nur auflegen würde, sagte er in einem Interview.

Diesen Sommer landete De Laet mit „The Feeling“ einen weiteren Riesenhit. Das ist der Grund, warum Presseball-Gastgeberin Alexandra Holland LOST FREQUENCIES nach Augsburg holt: „Der Presseball ist ein Fest für viele Generationen und damit viele Musikgeschmäcker: Dem tragen wir auch dieses Jahr mit unserem Programm Rechnung und bieten ein breites musikalisches Spektrum – von den klassischen Arrangements unseres Tanzorchesters Eddy Miller bis hin zu den elektrisierenden Partybeats von LOST FREQUENCIES in unserer Mitternachtsshow. Ich freue mich schon sehr auf einen besonderen Abend!“ (nist)

Sichern Sie sich jetzt Karten für die Nacht der Nächte am 11. November und genießen Sie neben LOST FREQUENCIES weitere erstklassige Bands. Beste Stimmung ist garantiert auf dem 49. Augsburger Presseball. Alle Infos und Karten unter presseball-augsburg.de.