Lucky Bike eröffnet neue Fläche im Kaufland-Gebäude im Herrenbach

Für Freunde des Radfahrens tut sich was in der Stadt: Der ehemalige Radlbauer und heutige Händler Lucky Bike erweitert.

Der Fahrradhändler Lucky Bike (ehemals Radlbauer) erweitert seine Flächen im Herrenbach. Zu der Filiale im Fabrikschloss kommen weitere 1350 Quadratmeter im gegenüberliegenden Kaufland-Gebäude (Reichenberger Straße 59) dazu.

Auf der Fläche eines ehemaligen Pfandlagers des Supermarkts wird es ab März eine eigene Family World des Fahrradhändlers geben. Wie das Unternehmen mitteilt, sei der Bereich Kinderräder aus der bisherigen Filiale im Fabrikschloss herausgelöst worden und wird nun auf der neuen Fläche angeboten. Zu finden sind dort künftig Laufräder, Lastenräder, Kinderfahrräder, Anhänger und E-Bikes. Auch eine Teststrecke wird angeboten, auf der die Familien verschiedene Räder ausprobieren können.

Lucky Bike wird von zwei Studenten gegründet

Lucky Bike ist einer der größten Fahrradhändler in Deutschland und ist an über 40 Standorten aktiv. Zwei Studenten gründeten 1994 in Leipzig das Unternehmen und boten zunächst gebrauchte Markenräder zu günstigen Preisen an. Sie hatten Erfolg und bauten ihr Geschäft weiter aus. Unterstützt wurden sie dabei vom Gründer von Radlbauer. Dieses auch in Augsburg bekannte Unternehmen mit einer Filiale im Fabrikschloss wird 2016 Teil der Lucky Bike-Familie, 2021 und 2022 wird schließlich auch optisch und im Namen aus Radlbauer Lucky Bike.