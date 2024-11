Luxus-Second-Hand: Am Perlachberg gehen Prada und Gucci über die Ladentheke

Am figurbetonenden Kleid von Louis Vuitton hängt noch das Preisschild: 2200 Euro hat jemand einst für das Designer-Stück bezahlt und es nie getragen. Jetzt bietet es Cornelia Ratzenberger in ihrem Laden „Kleidsam“ an. Ein kleines Second-Hand-Geschäft für hochwertige Marken und Luxusmode in der Augsburger Innenstadt. Hier ist das Kleid, gemessen am Ausgangspreis, nun als Schnäppchen zu haben.

