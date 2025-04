„Man trifft hier alte Bekannte“: Was junge Besucher am Gögginger Frühlingsfest reizt

Bereits in der Tramlinie Richtung Göggingen wird klar: Es ist wieder Volksfestzeit. Junge Menschen sitzen in Lederhosen und Dirndl zusammen. Auf dem Weg von der Haltestelle Maria Stern zum Festplatz in Göggingen stehen am Straßenrand schon einige leere Bierflaschen. Vor dem Supermarkt und auf dem Parkplatz stehen viele Gruppen junger Menschen, die ein bisschen vorglühen. Das Gögginger Frühlingsfest eröffnete diesen Freitag. Vor allem junge Menschen genießen den Start in die Augsburger Volksfestsaison.

Bis zum 6. April wird in Göggingen gefeiert. Auch als „kleiner Bruder“ des Plärrers bezeichnet, lockt das Gögginger Frühlingsfest nur mit einem Bierzelt und weniger Buden als Schwabens größtes Volksfest. Doch es hat eine eigene Besonderheit: Es zieht viele junge Besucher an.

Icon Galerie 66 Bilder Das Gögginger Frühlingsfest ist gestartet. Nach dem traditionellem Umzug wurde im Bierzelt gefeiert. Hier sind unsere Bilder.

Junge Besucher schätzen die Möglichkeit alte Bekannte zu treffen

Für die Brüder Flo Maucher, 21, und Felix Maucher, 18, aus Stadtbergen besteht der Reiz des Frühlingsfests in der familiären Atmosphäre. „Im Vergleich zum Plärrer trifft man hier alte Bekannte aus der Schule und sogar der Grundschule“, sagt Flo. Die Musikauswahl sehen die Brüder teilweise aber kritisch: „Manchmal wundere ich mich, welche sexistischen Lieder gespielt werden“, bemerkt Felix und spielt auf die Texte mancher Bierzelt-Klassiker an.

Icon Vergrößern Maximilian Pfeifer war mit seinen Fußballern des TSV Göggingen auf dem Gögginger Frühlingsfest. Foto: Peter Fastl Icon Schließen Schließen Maximilian Pfeifer war mit seinen Fußballern des TSV Göggingen auf dem Gögginger Frühlingsfest. Foto: Peter Fastl

Drinnen im Zelt, an einem der Biertische, sitzt Maximilian Pfeifer mit seinem Fußballverein TSV Göggingen. Auch er schätzt die persönliche Atmosphäre auf dem Frühlingsfest. „Ich komme schon seit 16 Jahren her und finde es schön, dass man die Leute hier kennt“, erzählt der 30-Jährige.

Icon Vergrößern Tamara Scherer ist mit ihrer Schwester Janina Scherer und mit Jan Dollmann zum ersten Mal auf dem Frühlingsfest. Foto: Peter Fastl Icon Schließen Schließen Tamara Scherer ist mit ihrer Schwester Janina Scherer und mit Jan Dollmann zum ersten Mal auf dem Frühlingsfest. Foto: Peter Fastl

Tamara Scherer, 28, ist zum ersten Mal auf dem Frühlingsfest – auch ihr fällt auf, wie jung das Publikum ist. „Normalerweise gehe ich auf den Plärrer ins Schaller-Zelt, dort sind die Leute deutlich älter“, sagt sie. Im Vergleich zum Plärrer seien die Preise in Göggingen aber teilweise niedriger. Ob sie im nächsten Jahr wiederkommen wird, weiß sie noch nicht. Sie wünsche sich eine einfachere Reservierung.

Icon Vergrößern Hannah Heinz (18) freut sich über den Start der Volksfestsaison in Augsburg. Foto: Peter Fastl Icon Schließen Schließen Hannah Heinz (18) freut sich über den Start der Volksfestsaison in Augsburg. Foto: Peter Fastl

Die 18-jährige Hannah Heinz ist aus Streitheim nach Göggingen zum Feiern gekommen. Für sie ist der Zeitpunkt des Volksfestes ausschlaggebend: „Es ist das erste große Zusammenkommen nach dem Winter, bei dem man wieder mal gemeinsam was trinkt und Spaß haben kann.“ Für viele junge Besucher steht heute schon fest, dass sie im nächsten Jahr wieder dabei sein werden.

Info: Das Gögginger Frühlingsfest geht noch bis Sonntag, 6. April. Das Binswanger-Festzelt hat Montag bis Samstag ab 12 Uhr geöffnet, sonntags ab 10 Uhr. Das Festgelände und die Buden sind Montag bis Samstag von 14 bis 23 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10.30 bis 23 Uhr.