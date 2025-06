Mann geht in Oberhausen mit Zaunlatte auf Fußgänger los

Mit einer Zaunlatte hat ein 29-Jähriger am Samstag einen 54-Jährigen in Oberhausen bedroht. Wie die Polizei mitteilt, war der 54-Jährige gegen 5.30 Uhr zu Fuß in der Neuhoferstraße unterwegs. Dort ging der scheinbar alkoholisierte 29-Jährige unvermittelt mit der Zaunlatte auf ihn los und bedrohte ihn auch verbal. Ein Begleiter des 54-Jährigen griff ein und entriss dem 29-Jährigen die Zaunlatte. Anschließend flüchtete der Angreifer und die Polizei wurde gerufen.

Als die Polizeibeamten vor Ort die Hintergründe klärten, kam der 29-Jährige zurück und verhielt sich erneut äußerst aggressiv. Aus diesem Grund mussten die Beamten ihm schließlich Handschellen anlegen. Der Mann beleidigte die Beamten und leistete Widerstand. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei jedoch niemand. Dann mischte sich eine 54-jährige Frau ein und störte die Maßnahmen der Polizei erheblich. Trotz eines mehrfach erteilten Platzverweises entfernte sie sich nicht, so dass auch sie schließlich gefesselt werden musste. Aufgrund ihres Verhaltens mussten sowohl der 29-Jährige, als auch die 54-jährige Frau, in den Polizeiarrest gebracht werden. Gegen die beiden wird nun wegen diverser Delikte ermittelt. (gau)