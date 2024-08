Mann gibt sich beim Plärrer als Bedienung aus und kommt so an Bier

Ein 34-Jähriger hat sich beim Augsburger Plärrer als Bedienung ausgegeben und ist so an mehrere Maß Bier gekommen. Wie die Polizei miteilt, trat er am Freitagabend gegen 23 Uhr an die Theke eines Bierzelts und tat mithilfe von Block und Namensschild, als arbeite er. Dadurch kam er an vier Maß Bier.

Polizei: Mann gibt sich in Bierzelt bei Augsburger Plärrer als Bedienung aus

Lange kam er damit aber nicht durch. Anderes Personal bemerkte die Masche und rief Einsatzkräfte. Die Polizei hat nun Ermittlungen gegen den 34-Jährigen aufgenommen – wegen Betrugs. (kmax)