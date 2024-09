Mann randaliert in Gemüseabteilung eines Supermarkts und wird gefesselt

Ein 31-Jähriger hat am vergangenen Freitag in einem Supermarkt in Augsburg-Göggingen randaliert und wenig später Polizeibeamte verletzt. Wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, verhielt er sich gegen 15.45 Uhr in der Gemüseabteilung eines Supermarkts in der Reichenberger Straße äußerst aggressiv, er beschädigte dabei auch eine Waage. Anschließend flüchtete er.

Randale in Supermarkt in Augsburg-Göggingen und Beamte verletzt: Polizei ermittelt

Die Polizei wurde verständigt, wenig später suchten Beamte den Mann an seiner Wohnung auf und sprachen ihn auf sein Verhalten im Supermarkt an. Der 31-Jährige reagierte darauf laut Polizei derart aggressiv, dass er gefesselt werden musste. Er trat nach den Polizisten und leistete erheblichen Widerstand, wodurch zwei Beamte leicht verletzt wurden. Zudem beschädigte der Mann dabei die Uniform einer Beamtin. Er wurde in Gewahrsam genommen und aufgrund seines Verhaltens schließlich in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht. Nach Polizeiangaben wird nun wegen mehrerer Straftaten gegen ihn ermittelt. (kmax)