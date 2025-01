Mann stiehlt Parfüm und zückt Taschenmesser

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag gegen 15.15 Uhr in einer Drogerie in der Hochzoller Straße ein Parfüm gestohlen und anschließend einen Mitarbeiter bedroht. Laut Polizei beobachtete der Mitarbeiter den Mann, als dieser ein Parfüm aus dem Regal nahm und in seine Jacke steckte. Anschließend verließ der unbekannte Täter die Drogerie, ohne zu bezahlen. Der Mitarbeiter sprach den Unbekannten außerhalb des Geschäfts an und versuchte ihn zu stoppen. Daraufhin zog der Täter offenbar ein Taschenmesser und floh. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/3232310 entgegen. (klijo)

