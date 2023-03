Augsburg

Mann tritt in Augsburg einer Polizistin ins Gesicht

Bei einem Einsatz in der Jakoberstraße in Augsburg griff ein Mann zwei Polizistinnen an. Eine wurde dabei leicht verletzt.

Bei einem Polizeieinsatz in der Jakoberstraße in Augsburg ist ein Mann aggressiv geworden. Er griff zwei Polizistinnen an.

Die Polizei wurde am Donnerstagmorgen gegen sechs Uhr informiert, dass sich ein Mann unerlaubt mit einem Schlüssel Zutritt zu einer fremden Wohnung in der Jakoberstraße verschaffte. Beim Eintreffen der Streifen befand sich der 34-Jährige noch in besagter Wohnung. Bei der Durchsuchung des Mannes nach dem Schlüssel leistete er massiven Widerstand. Wie die Polizei berichtet, stieß er eine Beamtin gegen eine Wand und trat deren Kollegin ins Gesicht. Die beiden Polizistinnen wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruchs gegen den Mann. (ina)

