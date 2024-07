Mann will gestohlenes Pedelec weiterverkaufen

Ein 60-jähriger Mann hat am Donnerstag in der St.-Anton-Straße in Lechhausen ein Pedelec gestohlen und anschließend versucht, es in mehreren Fahrradläden zu verkaufen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter verständigte die Polizei, weil der 60-Jährige keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnte.

Einsatzkräfte stoppten den 60-Jährigen wenig später samt Pedelec in der Nähe. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, hatte der 60-Jährige nicht nur das Pedelec entwendet, sondern offenbar auch ein weiteres Rad. Dieses hatte er dann nach derzeitigen Erkenntnissen in der Siedlung gegen das Pedelec eingetauscht. Die Beamten übergaben das Pedelec nach der Anzeigenaufnahme wieder an die Eigentümer. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 60-Jährigen. (gau)