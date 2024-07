Mann wird bei Autokorso verprügelt und schwer verletzt

Der Sieg der Türkei im Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft gegen Österreich am Dienstagabend wurde in Augsburg ausgiebig gefeiert. Zahlreiche Fans fuhren im Autokorso durch die Stadt. Auch auf dem Rathausplatz ließen Fußballbegeisterte ihren Emotionen freien Lauf. Die Aktionen hinterließen Spuren. Und in Oberhausen geriet ein 40-Jähriger in eine Auseinandersetzung mit Fans und wurde dabei schwer verletzt.

Die türkischen Fans sind bekannt für Ihre Autokorsos, die sie gerne nach Siegen ihres Teams in der Stadt fahren. So war es vermutlich auch am Dienstagabend gegen 23 Uhr in der Donauwörther Straße. Ein 40-Jähriger trat dabei gegen eines der Autos, berichtet die Polizei. Daraufhin stiegen laut Ermittungen mehrere bislang unbekannte Männer aus, schlugen auf den 40-Jährigen ein und fuhren schließlich weiter. Der 40-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach den unbekannten Tätern. Ein Verdächtiger soll etwa 35 Jahre alt sein, um die 1,75 Meter groß sein und ein rotes T-Shirt getragen haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0821/323-2310 zu melden. Inwieweit es sich um türkischstämmige Fans handelte, ließ die Polizei offen, angesichts des Achtelfinal-Sieges ist das aber wahrscheinlich.

Auf dem Rathausplatz beschädigten feiernde Fans den Wasserspielplatz, der am Mittwoch hätte in Betrieb gehen sollen. Zunächst hieß es seitens des Veranstalters Augsburg Marketing, der PlayFountain könne daher erst mit einem Tag Verspätung am Donnerstag starten. Am Mittwochnachmittag spritzte dann aber doch schon Wasser.

Die verschiedenen Autokorsos in der Stadt verärgerten auch Bürgerinnen und Bürger. So berichtet ein Leser von einem über einstündigen Hupkonzert in der Remoboldstraße - seiner Kritik nach unbehelligt von Polizei und städtischen Ordnungskräften. Eine Polizeisprecherin bestätigt auf Anfrage Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern. Insgesamt seien die Autokorsos jedoch friedlich verlaufen, abgesehen von der schwerwiegenden Auseinandersetzung in der Donauwörther Straße.