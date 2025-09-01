Maßgeschneidert für den Hund: Wie ein Winzling eine Firmengründung auslöste

Wenn Frauchen und Herrchen mit ihren Hunden für die kalte Jahreszeit „shoppen“ gehen, stehen sie oft vor einem Problem: Passt das Mäntelchen perfekt von der Länge, dann ist es der Dackeldame am Körper viel zu weit - oder der Französischen Bulldogge am Hals zu eng. Also verzichten die Hundebesitzer auf den Nässe- und Kälteschutz, was vor allem bei kleinen Tieren mit kurzem Fell ohne Unterwolle problematisch werden kann. Auch Nataly und Hajo Löblein kennen diese Misere nur zu gut.

Andrea Baumann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ukraine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Firmengründung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis