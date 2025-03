Schwulenhasser treten auf Männer ein: Kö-Schläger soll beteiligt sein

Während sie immer wieder auf die beiden Opfer am Boden eintraten, sollen sie sie als „Schwuchtel“ beschimpft haben. Eine fünfköpfige Gruppe junger Männer soll aus homophoben Gründen zwei Männer in der Augsburger Innenstadt nachts brutal zusammengeschlagen und erheblich verletzt haben. Die Polizei hatte von der Tat, die sich vor einer Woche in der Maximilianstraße ereignet hatte, berichtet. Nun nimmt der Fall aber ungeahnte Ausmaße an. An der Gewaltattacke soll nach Informationen unserer Redaktion ausgerechnet der Straftäter beteiligt sein, der im Dezember 2019 am Augsburger Königsplatz einem Mann einen tödlichen Faustschlag verpasst hatte. Halid S. war erst vor Monaten aus der Haft entlassen worden.

