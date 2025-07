Mehr Brücken als Venedig: Diese Besonderheiten bietet Augsburgs Wasserversorgung

Das Augsburger Wassermanagement-System zählt seit sechs Jahren zum Unesco-Welterbe. Dieses uralte System basierte auf einem Konzept der Trennung von Trink- und Brauchwasser. Dazu wurden Quell- und Flusswasser bereits vor sechs Jahrhunderten getrennt in die Stadt geleitet. An mehreren Stellen waren Kreuzungsbauwerke erforderlich. Das reine Quellwasser aus dem heutigen Stadtwald diente vorwiegend als Trinkwasser. Das vom Lech in Kanälen abgezweigte, kraftvolle Flusswasser verwendete man, um das Quellwasser über Wassertürme in die Stadt zu pumpen. Außerdem diente das Flusswasser dazu, Mühlräder und ähnliche Anlagen anzutreiben sowie Abwässer zu entsorgen. Erhalten geblieben sind mehrere Bauwerke, wo sich bis heute Gewässer kreuzen, teilweise noch mit verschiedenen Wasserarten.

Verunreinigungen des Quellwassers konnten damals trotz der Trennung von Trink- und Brauchwasser wegen der oberirdischen Wasserläufe nicht ganz verhindert werden. Mit der Inbetriebnahme des Wasserwerks beim Hochablass im Jahr 1879 wurde die seit Anfang des 15. Jahrhunderts praktizierte Wassertrennung aufgehoben. Das Trinkwasser hat man nun aus Grundwasserbrunnen im Stadtwald über ein neues Rohrnetz in die Stadt gepumpt. Abgesehen von den historischen, erhalten gebliebenen Wasserkreuzungen kamen auch neue hinzu. Ob Augsburg mehr Brücken als Venedig besitzt, wie es oft heißt, ist Definitionssache. Aber sicherlich kann man Augsburg als eine Stadt der kreuzenden Gewässer bezeichnen.

Diese drei Augsburger Wasserkreuzungen sind Unesco-Welterbe

Drei dieser Wasserkreuzungen gehören mit ihrem Ursprung im 15. und 16. Jahrhundert zu den 22 Unesco-Welterbe-Objekten. Gemeint sind das Aquädukt am Roten Tor, der Galgenablass im Stadtwald und die Zirbelnuss-Kanalbrücke unterhalb des Mauerbergs. Durch das Aquädukt flossen einst der Lochbach mit Brauchwasser und der Brunnenbach mit Trinkwasser, getrennt durch eine Scheidewand aus Holz, über den mit Wasser gefüllten Stadtgraben zum Wasserwerk am Roten Tor. Das ursprünglich hölzerne Aquädukt war im Jahr 1777 durch das heutige gemauerte Bauwerk ersetzt worden. Mit dem Ende der Wassertrennung 1879 wurde die Scheidewand entfernt. Das Aquädukt dient mittlerweile auch als Kulisse für die Freilichtbühne.

Icon Vergrößern Aquädukt, Rote Torwall-Anlagen Foto: Annette Zoepf Icon Schließen Schließen Aquädukt, Rote Torwall-Anlagen Foto: Annette Zoepf

Am Galgenablass fließt heute der Grenzgraben mit seinem klaren Brunnenbach-Quellwasser in einem Durchlass unter dem Siebenbrunner Bach mit seinem trüben Lech-Flusswasser. Das Kreuzungsbauwerk und der Verlauf des Siebenbrunner Bachs wurden zuletzt in den 1860er-Jahren verändert. Dies geschah, um die Wasserkraft des Siebenbrunner Bachs für die südlich vom Galgenablass errichtete Siebenbrunner Textilfabrik zu verstärken.

Auch die Zirbelnuss-Kanalbrücke hat man im Jahr 1848 neu geschaffen, um eine baufällige Wasserkreuzung zu ersetzen. Die gusseiserne Brücke ist benannt nach dem seitlich angebrachten Stadtwappen mit der Zirbelnuss. Hier fließt der Innere Stadtgraben mit einst Quellwasser über den Stadtbach mit Lechwasser. Die Zirbelnuss-Kanalbrücke gehörte zum Unteren Wasserwerk, wo Quellwasser mit der Kraft des Lechwassers hinauf in den Unteren Wasserturm gepumpt wurde, um die nördliche Altstadt mit Trinkwasser zu versorgen.

Icon Galerie 22 Bilder Kraftwerke, Brunnen und Lechkanäle verhalfen Augsburg einst zum Aufschwung. Dieses Zusammenspiel macht Augsburg zum Unesco-Welterbe.

Vier weitere jahrhundertealte Wasserkreuzungen sind erhalten geblieben. So kreuzen sich Spital- und Wolfsbach nahe dem Roten Tor, Sparrenlech und Äußerer Stadtgraben beim Vogeltor sowie Stadtbach und Äußerer Stadtgraben beim Vincentinum. Eine historische Wasserkreuzung bleibt verborgen, weil sie unterirdisch liegt. Sie befindet sich unter der Straßenkreuzung südwestlich vom Schwibbogenplatz. Hier fließt der Schwallech über den Stadtgraben. Bei der Barfüßerkirche und am Lueginsland gab es einst eine besondere Nutzung der Wassertrennung. Hier wurden aus Fischkästen, welche im Stadtgraben mit seinem damaligen Quellwasser hingen, lebende Fische und Krebse zum Verkauf angeboten.

Mit dem 1924 fertiggestellten Stempflesee und dem 1937 eröffneten Zoo entstand ein neues Kreuzungsbauwerk. An diesem „Ablass am Oberen Anger“ nahe der Zoo-Südecke fließt der Stempflebach mit seinem Brunnenbach-Quellwasser unter dem Siebenbrunner Bach mit seinem Lechwasser auf das Zoogelände. In den dortigen Wasserläufen und Teichen profitieren die Tiere vom sauberen Wasser. Dies gilt als letzte Nutzung der uralten Augsburger Wassertrennung.

Die Regulierung der Wertach in den 1830er-Jahren und des Lechs in den 1850er-Jahren machten Wasserkreuzungen in Form sogenannter Düker notwendig. Das Wasser fließt nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren unter diesen beiden Flüssen hindurch. So erhält bereits seit 1860 der links der Wertach verlaufende Mühl-Hettenbach sein Wasser aus dem rechtsseitigen Wertachkanal, nachdem die Mühlbach-Quelle weitgehend versiegt war. Der neueste Düker stammt aus dem Jahr 1996 und verläuft unter dem Lech. Aus dem Lechkanal westlich des Lechs wird der weitgehend trockengefallene Branntweinbach im Lechhauser Auwald östlich des Lechs wieder mit Wasser versorgt. Auf diese Weise konnten wertvolle Feuchtlebensräume entstehen.