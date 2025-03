Mehr Lärmschutz, ein Umbau und ein neues Lokal: Das tut sich 2025 am Augsburger Gaswerk

Über 150 Jahre Industriegeschichte lassen sich auf diesen rund 70.000 Quadratmetern erzählen. Doch das Augsburger Gaswerk ist auch ein Beispiel dafür, wie sich eine Industriebrache so umwandeln lässt, dass sie für die Bürger zum Erlebnisort werden kann. Vor zehn Jahren beschloss die Stadt, das brachliegende Gelände in Oberhausen wieder zu nutzen und es in einen Ort für Künstler und Kreative umzuwandeln. Über 60 Millionen Euro haben die Stadtwerke als Besitzer seitdem in die Sanierung von Bestandsbauten und in neue Gebäude investiert. Auch 2025 wird wieder Geld in die Hand genommen. Außerdem bringt sich ein neuer Gastronom in Stellung. Ein Überblick.

