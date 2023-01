Mehr Sport, weniger Arbeit: Was sich Augsburger für 2023 vornehmen

Das neue Jahr hat begonnen und die Motivation ist da, endlich störende Angewohnheiten zu verbannen. Wir haben uns in Augsburg nach den neuen Jahresvorsätzen erkundigt.

Die einen schauen an Silvester "Dinner for One", die anderen gießen Blei und wollen damit ihr Schicksal für das neue Jahr bestimmen. Manche überlegen auch, was sie das kommende Jahr besser machen könnten, welche Angewohnheiten sich in den Alltag geschlichen haben, die wieder verbannt werden sollten. Die beste Art das zu tun ist, sich Neujahresvorsätze aufzuschreiben. Wir haben uns bei Augsburgerinnen und Augsburgern nach den Ihrigen erkundigt.

Mit diesen Vorsätzen starten Augsburger ins Jahr 2023

Gisela Kolpers hat sich für das kommende Jahr etwas vorgenommen: Sie wolle mehr auf die Gesundheit achten, sich gesünder ernähren und auch die geistige Gesundheit nicht vernachlässigen. Die 84-jährige Augsburgerin sagt, sie sei "heilfroh", noch so fit und vital zu sein. Das wolle sie aufrechterhalten – und daher viel an die frische Luft, um sich zu bewegen.

Gisela Kolpers aus Augsburg hat Vorsätze für das Jahr 2023: Sie will mehr auf ihre Gesundheit achten. Foto: Annika Schmidt-Wussow

Es sind Wünsche, die so oder so ähnlich vermutlich viele Augsburgerinnen und Augsburger auf dem Zettel haben. Auch der 50-jährige Jens Clemet wünscht sich vor allem, dass er und seine Familie 2023 gesund bleiben. An diesem Tag ist er mit seiner Tochter in der Stadt unterwegs. Die lange Phase der Pandemie habe sie als Familie sehr mitgenommen, schildert er. Für seine Tochter wünscht er sich in diesem Jahr etwas, das es in den vergangenen Jahren oft nicht gab: einen routinierten Schulalltag mit viel Kontakt zu Gleichaltrigen.

Jens Clemet wünscht sich für 2023, dass er und seine Familie gesund bleiben. Foto: Annika Schmidt-Wussow

Jessica Adler sagt, sie habe sich das letzte Jahr zu sehr in die Arbeit gestürzt und zu viele Überstunden geleistet. Deshalb möchte sie dieses Jahr weniger Stress. Die 26-Jährige strebt eine ausgewogenere Mischung zwischen Arbeit und Freizeit an, als sie es in 2022 hatte. Dazu gehört für die junge Augsburgerin auch ausreichend Sport und eine bewusstere Ernährung.

Jessica Adler hat 2022 viele Überstunden geleistet. Sie will 2023 auf ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit achten. Foto: Annika Schmidt-Wussow

Voller Tatendrang ins neue Jahr startet die 66-jährige Brigitte Hansbauer. Sie sagt, sie wolle nicht nur mehr Sport treiben, sondern vielleicht sogar eine neue Sportart ausprobieren. Und warum auch nicht? Klar wird jedenfalls: Die Vorsätze rund um Sport und Ernährung sind populär und ziehen sich durch alle Generationen.