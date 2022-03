Mehrere Elektrogeräte verschwinden von einer Baustelle

Mehrere Heizkörper und Lüftungsgeräte werden in Augsburg-Oberhausen gestohlen. Sie haben einen erheblichen Wert.

Ein bislang unbekannter Dieb habe mehrere Heizkörper und Lüftungsgeräte von einer Baustelle am Uli-Biesinger-Weg in Oberhausen gestohlen, so die Polizei. Die Tat ereignete sich zwischen dem 17. und 21. März. Der Wert der entwendeten Geräte wird mit rund 2800 Euro angegeben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. (eva)