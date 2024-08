Mehrere Fälle von Unfallflucht im Augsburger Stadtgebiet

Zu mehreren Fällen von Unfallflucht kam es in den vergangenen Tagen im Augsburger Stadtgebiet. Wie die Polizei mitteilte, hörten Anwohner in der Lützowstraße in Lechhausen in der Nacht auf Donnerstag gegen 2 Uhr einen lauten Knall. Als sie nachsahen, stellten sie Beschädigungen an einem schwarzen Mercedes fest. Der bislang unbekannte Täter entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden liegt nach Schätzungen der Polizei bei etwa 3.000 Euro.

Ebenfalls in Lechhausen touchierte im Zeitraum von Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, 13 Uhr, ein bislang unbekannter Täter einen silbernen BMW in der Dr.-Otto-Meyer-Straße und flüchtete dann. Der Sachschaden in diesem Fall wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde zudem ein schwarzer Skoda im Breitachweg angefahren. Dabei entstand ein Sachschaden von 3000 Euro.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Donnerstag zwischen 13 Uhr und 18.30 Uhr in der Falkensteinstraße in Hochzoll, wo ein Opel touchiert wurde. Der Sachschaden liegt hier nach Schätzungen der Polizei bei etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in allen Fällen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden. (gau)