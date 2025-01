Mehrere Fälle von Unfallflucht: Polizei sucht nach Zeugen

In mehreren Fällen von Unfallflucht ist die Augsburger Polizei aktuell auf der Suche nach Zeugen. Wie etwa nach einem Vorfall in der Innenstadt, der sich am Freitag zwischen 21.10 Uhr und 22.40 Uhr in einer öffentlichen Tiefgarage in der Viktoriastraße ereignete. Dort beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen VW Sharan. Der Unbekannte flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Bereits am Donnerstag wurde zwischen 18 Uhr und 18.15 Uhr ein weißer VW Beetle in der Bürgermeister-Hohner-Straße (einstelliger Hausnummernbereich) beschädigt. Der Unbekannte hinterließ eine Nachricht mit einem augenscheinlich fiktiven Kennzeichen. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

1500 Euro Sachschaden entstanden am Donnerstag zwischen 8 und 17 Uhr an einem schwarzen Mercedes C 180, der in der Proviantbachstraße geparkt war. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise in diesen beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Daneben wurde im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagabend ein Audi A3 im Habichtsweg beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden. (gau)