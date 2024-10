Vier Verletzte nach Unfall auf Friedberger Straße in Augsburg

Bei einem Unfall am Sonntagabend auf der Friedberger Straße in Augsburg sind vier Menschen leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kollidierten gegen 20.30 Uhr zwei Autos, ein weiteres wurde in der Folge touchiert. Rettungswagen, Polizei und Feuerwehr rückten an, die Friedberger Straße musste nach dem Unfall in beide Richtungen bis 22.30 Uhr gesperrt werden. Auch auf der Buslinie 32 kam es am Abend zu Behinderungen. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar.

