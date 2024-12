Ladendiebstähle durch 14-Jährigen und 19-Jährigen in der Innenstadt

Am Mittwoch haben ein 14-Jähriger und ein 19-Jähriger mehrere Waren aus zwei Geschäften in der Bürgermeister-Fischer-Straße gestohlen. Laut Polizei beobachtete gegen Mittag ein Angestellter die beiden, wie sie Waren aus einem Supermarkt mit sich nahmen. Die jungen Leute flüchteten. Am Nachmittag kehrten der 14-Jährige und der 19-Jährige in den Supermarkt zurück und stahlen erneut Gegenstände. Der Angestellte des Supermarktes folgte den beiden entlang der Bürgermeister-Fischer-Straße. Danach betraten die jungen Leute ein Drogeriegeschäft und nahmen auch dort mehrere Gegenstände mit. Dies beobachtete ebenfalls ein Angestellter des Drogeriegeschäfts. Die beiden Angestellten stoppten den 14-Jährigen und den 19-Jährigen und verständigten die Polizei. Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls. (klijo)

