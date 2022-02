Messeveranstalter halten an Grindtec und Interlift in Augsburg fest

Corona hat Messeveranstaltern und Ausrichtern auch im ersten Quartal 2022 viele Ausfälle beschert. Auch die fit for job wird verschoben. Zwei Weltleitmessen sollen aber stattfinden.

"Die Weltleitmesse für Schleiftechnik, die Grindtec, findet statt", sagt Winfried Forster, Sprecher des Messeveranstalters Afag. Am Termin vom 15. bis 18. März werde festgehalten. Derzeit spreche nichts gegen die Veranstaltung, im Gegenteil: "Diesmal liegt der Fokus bei den Corona-Maßnahmen nicht ausschließlich auf den Inzidenzen. Zudem ist eher mit Lockerungen der Maßnahmen zu rechnen als mit Verschärfungen", so Forster. Das stimme zuversichtlich und bestätige den Kurs des Messeveranstalters Afag.

Zuletzt wurde die Grindtec 2020 zunächst aus dem Frühjahr in den Herbst geschoben und dann doch kurzfristig abgesagt. Diesmal soll sie über die Bühne gehen – wenn auch mit Einschränkungen. "Wir gehen für die Messe mit einer Quote von etwa 60 bis 65 der Ausstellerzahl der Vorveranstaltung aus, ähnlich dürfte es auch auf der Besucherseite aussehen", schätzt Forster ein. Diese Zahlen würden sich mit dem aktuellen Durchschnitt an Messebeteiligungen in Deutschland decken.

Auch die Aufzugmesse Interlift soll stattfinden

Noch zum Ende des vergangenen Jahres hatte die Afag die Frühjahrsausstellung afa, für die sie ebenfalls verantwortlich zeichnet, für das erste Quartal 2022 abgesagt. Damals hätten aber noch andere Voraussetzungen geherrscht, als es jetzt der Fall sei, so Forster zur Begründung. Zudem gebe es im organisatorischen Ablauf einen Unterschied zwischen Publikums- und Fachmessen. Für die Messe Augsburg bleibt die Grindtec damit die einzige Großveranstaltung, die im ersten Quartal voraussichtlich planmäßig über die Bühne geht. Auch die zweite Weltleitmesse in Augsburg, die Interlift (Aufzugtechnik), soll dann vom 26. bis zum 29. April stattfinden. Sie wird ebenfalls von der Afag konzipiert und veranstaltet. Ihr Termin sei ebenfalls fix, so Sprecher Forster. Zuvor waren neben der afa auch die besucherstarken Messen Jagen&Fischen sowie die Immobilientage und die Bau im Lot abgesagt worden.