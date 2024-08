Millionenprojekt: Die Sanierung am Schulzentrum nimmt Formen an

Ferien gibt es auf der Schulbaustelle keine. Während die Schülerinnen und Schüler von FOS, BOS und RWS ihre Freizeit genießen, wird an ihrer Schule gebohrt und gehämmert. Bis zu 200 Bauarbeiter und Handwerker arbeiten teilweise gleichzeitig auf der Großbaustelle, berichtet Katharina Eigenmann vom Hochbauamt bei einem Rundgang. Die Fortschritte sind unübersehbar. Neue Fenster wurden bereits in Bereichen der Reischleschen Wirtschaftsschule (RWS) angebracht, zahlreiche zusätzliche Oberlichtfenster in das Dach eingearbeitet, damit es künftig mehr Tageslicht in dem Schulhaus gibt. Während bei der zweitgrößten Baumaßnahme der Stadt die Sanierungsmaßnahmen vorangetrieben werden, darf der Bauerhalt des noch nicht sanierten Gebäudes nicht aus dem Blick geraten. Eigenmann: „In diesem Jahr hatten wir sehr viel Regen, der teils massiv im Gebäude eingetreten ist.“

Auf dem Dach werden die Unterschiede der beiden Gebäudeteile ersichtlich. Während der Kies im Bereich der RWS abgetragen und der Beton aufbereitetet wurde, damit die künftige Gefälledämmung angebracht werden kann, befindet sich auf dem Dach der Fachoberschule (FOS) noch der übliche Kies. Im Bereich des Dachs, das sich über der Mensa befindet, wurde sogar ein weißes Zelt aufgeschlagen. Zu sehr habe es nach Regenfällen in der Mensa getropft, berichtet Eigenmann. Sie erzählt auch von einem Raum, den die Schüler den Pool-Raum nennen, weil dort der Hausmeister nach starken Regenfällen ein Planschbecken aufgestellt hat.

Ein Teil der Schüler ist in Schulcontainern untergebracht

Das Schulzentrum war schon lange sanierungsbedürftig. Eine Brandschutzsanierung wurde durchgeführt und die Aula saniert, aber als immer mehr Probleme an dem Gebäude am Alten Postweg zutage traten, beschloss der Stadtrat 2018 eine Generalsanierung. 2022 konnte es losgehen. In zwei großen Containeranlagen, die insgesamt rund 50 Klassenzimmer bieten, zogen Schüler und Lehrer der RWS ein. In ihrem Teil des Schulgebäudes wird seither unter Hochdruck gearbeitet. Wenn der Bereich Ende 2025, Anfang 2026 fertiggestellt sein wird, können die RWS-Schüler in den sanierten Bau ziehen und die Schüler der FOS/BOS ziehen in die Interimsschule. Dann wird ihr Schulbereich saniert.

Doch so weit ist es noch nicht. In der RWS werden die Fenster samt Fassadenteil montiert. Die Betonteile an der äußeren Fassade wurden abgenommen und werden durch eine bronzefarbene Streckmetallfassade ersetzt. „Der äußere Beton war wie eine Kältebrücke“, sagt Katharina Eigenmann. Vier Abbruchroboter haben auf dem Dach und auf den verschiedenen Ebenen bereits Bauten klein gemacht, die nicht mehr benötigt werden. Gerade im Inneren des Gebäudes gilt es aber, den meist noch gut erhaltenen Beton zu erhalten. „Im Außenbereich gab es beim Beton Mängel. Das Betonskelett im Inneren hat aber glücklicherweise eine sehr gute Substanz.“

Auf den Betonsäulen sind noch die künstlerischen Hinterlassenschaften von den Schülern sichtbar. Eine Säule in blauem Ton, rote Herzen oder ein Baum mit herbstlich gefärbten Blättern sind dort zu sehen. „Wir überlegen, ob wir ein Kunststück auf einer Säule lassen, um etwas Altes zu bewahren“, berichtet Katharina Eigenmann, die selbst einmal das Schulzentrum besucht hat. Im Innenhof, der später einmal wieder begrünt wird, steht ein Kran. Ein Bereich der RWS ist von den anderen durch dicke Planen abgegrenzt, der Zutritt ist nur über eine Schleuse möglich. „Dort wurde Asbest gefunden, der durch geschulte Arbeitskräfte entfernt wird“, so Eigenmann.

Wände werden gerade eingezogen. Der Linoleum-Boden, der in verschiedenen Erdtönen in der Schule verlegt wird, ist ebenfalls bereits ausgesucht. Dabei greifen die Bauleiter auf einen Boden zurück, der an einem anderen Ort schon seine Widerstandsfähigkeit bewiesen hat. „Das werden dieselben Böden, wie es sie in der Welt der Affen im Tierpark Hellabrunn gibt. Trotz der vielen Besucher können sie einfach gepflegt werden und sehen auch nach einiger Zeit noch gut aus“, sagt Eigenmann.

Im Erdgeschoss stießen die Bauarbeiter auf einen alten Tresor. Er sei aus den 1920er-Jahren, wie er in das Schulhaus kam, sei nicht bekannt, heißt es. Ob Geld in ihm gefunden worden sei, fragte Bildungsbürgermeisterin Martina Wild scherzhaft, die die Führung genauso begleitete wie Baureferent Steffen Kercher oder Rainer Maier vom Amt für Bildungsimmobilienmanagement. In dem Tresor wurden lediglich alte Unterlagen gefunden.

FOS BOS und RWS in Augsburg werden saniert

Geld könnte die Stadt bei der hohen Anzahl an sanierungsbedürftigen Schulen freilich gut gebrauchen. Nicht zuletzt zählt die Generalsanierung des Schulzentrums neben der Sanierung des Staatstheaters und dem Neubau der Johann-Strauß-Grundschule auch zu den Maßnahmen, bei denen sich die bundesweiten Baukostensteigerungen spürbar bemerkbar machen. Laut Sachstandsbericht, der kürzlich im Stadtrat Thema war, steigen die erwarteten Gesamtkosten der Sanierung von FOS/BOS/RWS um 31,5 Millionen Euro auf 135,4 Millionen Euro.

Ob es bei den Kosten bleibt, sei nicht absehbar, erklärt Baureferent Kercher. Weil der genaue Zeitplan nicht vorhersehbar ist, würden Arbeiten oft erst ein halbes Jahr vor dem tatsächlichen Bedarf ausgeschrieben. Was die verschiedenen Handwerkerarbeiten in drei, vier Jahren kosteten, ließe sich nun einmal schlecht vorhersehen. 2028 soll die Generalsanierung beendet sein. Dann kommen Schüler wie Lehrer auch in den Genuss eines neu gestalteten Außenbereichs, eines grünen Klassenzimmers, eines autofreien Campus dank eines neuen Anlieferungswegs. Auch Lerninseln und 1000 überdachte Fahrradabstellplätze wird es geben.

