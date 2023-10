"Mist und Moneten": Das Haunstetter Breddle setzt auf Komik

Die Theaterleute des FC Haunstetten stehen wieder auf der Bühne. Bei der Auswahl der Stücke gibt es einiges zu beachten.

Die Schauspielerinnen und Schauspieler des Theatervereins 'S Haunstetter Breddle stehen wieder auf der Bühne. Am Samstag feierte das neue Bühnenstück des Theatervereins des FC Haunstetten Premiere. "Da is' was los am Wellnesshof" heißt die Komödie von Andreas Heck, die auch unter dem Zweittitel "Mist und Moneten" bekannt ist. Sie handelt von einem Bauernhof, der sich aus finanzieller Not kurzerhand in einen Wellnesshof verwandeln soll. Dabei müssen die Bewohner des Hofs so einige brenzlige Situationen umschiffen. Durch die lebhafte Darbietung der Schauspieler, gepaart mit typisch bayerischer Mundart, sorgt das Stück für Heiterkeit beim Publikum. Besonders sticht dabei die Rolle der Magd Berta heraus. Gespielt von Roswitha Gerlinger ist Berta mit ihren frechen Sprüchen und humorvollen Art der Publikumsliebling.

Regie führt wieder Günter Freundl. Seit er vor 7 Jahren diese Aufgabe übernahm, hat er bereits zahlreiche Stücke mit seiner Theatertruppe inszeniert. Dabei ist die Auswahl der Stücke nicht immer einfach. „Zuerst wird festgelegt, wer von uns Lust hat, auf der Bühne zu stehen. Erst dann kann ich ein Stück suchen, dass zu der jeweiligen Besetzung passt.“ Dabei sei es von Vorteil, eine so diverse Gruppe zu haben. Die Altersspanne der Darsteller ginge von 22 bis knapp 70. Dadurch habe man nicht nur mehr Freiheit bei der Auswahl der Stücke, sondern biete auch ein Mehrgenerationen-Theater, sagt Freundl. In diesem Herbst fiel die Wahl auf eine heitere Komödie. „Wir spielen auch andere Stücke, aber diese Art Bauernschwank kommt bei unserem Publikum am besten an“, berichtet der Spielleiter.

Seit 30 Jahren spielt das Haunstetter Breddle Theater

Die Inszenierungen des Laientheaters des FC Haunstetten erfordern viel Planung und Engagement der Mitglieder. Bereits drei Monate vor der Premiere begannen die Proben für die neun Darsteller. Auch um Bühnengestaltung und Kostüme kümmern sich die Vereinsmitglieder selbst. Für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt, denn während der beiden Pausen werden Getränke und Essen angeboten. Trotz der vielen Arbeit läuft die Organisation reibungslos, denn die Theaterleute des FC Haunstetten sind ein eingespieltes Team, betonen alle. Bereits seit 30 Jahren stehen sie gemeinsam auf der Bühne und stellen zweimal im Jahr ein neues Theaterprogramm auf die Beine. „Bei uns gibt es immer etwas zu tun. Wenn wir mit den Aufführungen im Herbst durch sind, beginnen nach einer kurzen Pause schon die Planungen für das Frühjahrsprogramm“, sagt Günter Freundl.

Auch wenn die Theatergruppe schon viele Vorstellungen gemeistert hat, ist die Erstvorstellung jedes Mal aufs Neue sehr aufregend für alle Beteiligten. Nach einem geglückten Abend sei man dann doch erleichtert. "Wir hatten eine tolle Premiere und freuen uns auf die nächsten Vorstellungen", berichtet Günter Freundl.

Info: Bis Ende Oktober gibt es an den Wochenenden noch vier weitere Vorstellungen im Vereinsheim des TC Haunstetten. Gespielt wird Freitag und Samstag um 19.30 Uhr, am Sonntag gibt es einen Termin für Senioren um 14.30 Uhr. Erwachsene zahlen 8, Senioren 6 Euro. Tickets können an der Abendkasse oder im Vorverkauf unter 0821/813340 gekauft werden.