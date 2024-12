Mit 2,7 Promille: Autofahrerin stößt mit Radfahrerin zusammen

Am Mittwoch ist es gegen 7 Uhr an der Kreuzung Hammerschmiedweg und Kuckuckweg zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei übersah eine Fahrradfahrerin an der Kreuzung eine 54-jährige Autofahrerin, woraufhin beide zusammenstießen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Danach meldete die Autofahrerin den Unfall bei der Polizei. Die Polizeibeamten stellten im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei der Autofahrerin fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei der Frau. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 54-Jährige. Zeugen sowie die beteiligte Fahrradfahrerin sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0821/3232310 melden. (klijo)

