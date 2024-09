Mit Ballon Urs geht‘s zum Welttreffen der Ballonfahrer nach Albuquerque

Für den Augsburger Nils Römeling geht demnächst ein Traum in Erfüllung. Von 5. bis 13. Oktober nimmt er in Albuquerque in den USA als einer von nur vier Deutschen am Welttreffen der Ballonfahrer, der „Balloon Fiesta“, teil. Nicht jeder kann einfach so bei diesem Spektakel dabei sein, die rund 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer brauchen eine Einladung. Wie man an eine solche kommt und was Römeling am Ballonfahren fasziniert.

Andrea Wenzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

USA Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis