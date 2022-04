Mit dem Bergbus von Augsburg aus umweltfreundlich in die Natur zum Wandern

Der Augsburger Alpenverein bietet Busfahrten in Wandergebiete, die sonst mit den Öffentlichen nicht zu erreichen sind. Mitfahren kann jedermann. Was der DAV damit bezweckt.

Ausflüge in die Natur, insbesondere in die Berge, sind nicht erst seit Corona äußerst beliebt. Das spürt auch der Deutsche Alpenverein Augsburg (DAV) - der im vergangenen Jahr um rund 1000 Mitglieder auf jetzt 18.000 Mitglieder gewachsen ist. Um den Autoverkehr in die Berge zumindest ein wenig zu reduzieren, bietet der DAV jetzt einen Bergbus, der an einzelnen Wochenenden in besonders attraktive Wandergebiete fährt, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht oder nur schwer zu erreichen sind. Mitfahren könne jeder, egal ob Mitglied im DAV oder nicht, betont dessen Vorsitzender, Thomas John.

DAV / Kletterzentrum Augsburg / Klettern / Landesleistungszentrum Bayern / Neuer Vorsitzender Thomas John. Bild: Ulrich Wagner

"Mit dem Bergbus setzten wir unser Mobilitätskonzept, den Individualverkehr in die Berge zu vermindern, weiter konsequent um", erklärt John. Der Bergbus wird in Zusammenarbeit mit dem lokalen Busunternehmen, Storz Reisen, organisiert. Schon früher hätten DAV-Mitglieder Fahrgemeinschaften gebildet, es gebe einen Transporter für die Jugendlichen, und für geschlossene Fahrten habe man auch früher auf Busunternehmen zurückgegriffen, so der Augsburger DAV-Chef. Das Neue an der Idee des Bergbusses ist, dass er eben für jedermann offen ist, sodass auch Familien oder Individualwanderer, die nicht im DAV organisiert sind, einfach und günstig in die Berge kommen. Der Fahrtpreis - 16 Euro für Erwachsene und acht Euro für Jugendliche (Kinder unter sechs Jahren sind frei) - ist unabhängig von einer Vereinsmitgliedschaft für alle gleich. "Wir versuchen, so viele Menschen wie möglich vom privaten Pkw wegzubringen", so der Vorsitzende.

Bergbus des DAV Augsburg: Pilotfahrten wurden gut angenommen

Im vergangenen Jahr habe es bereits zwei Pilotfahrten gegeben, die sehr gut angenommen worden seien, so John. Die erste ging ins Tannheimer Tal, die zweite Fahrt in die Ammergauer Berge in Richtung Linderhof. "Wir hatten beide Male rund 35 bis 40 Teilnehmer", berichtet er. Auch die erste Fahrt in diesem Jahr soll ins westliche Tannheimer Tal gehen - und zwar am Samstag, 21. Mai. Weitere Touren folgen im Juli, September und Oktober. Auch im Winter soll der Bergbus fahren, dann in Gebiete, in denen man gut schneeschuhlaufen, langlaufen oder Touren gehen kann, so John.

Abfahrt zu den Bergtouren ist immer an der Sportanlage Süd an der Ilsungstraße in Augsburg. In den meisten Fällen ist Abfahrt um 6.30 Uhr, je nach Gebiet könne es aber auch schon um 6 Uhr losgehen, sagt John. Im Wandergebiet haben die Teilnehmer rund acht Stunden Zeit für eigene Unternehmungen, bevor es gegen 16.30 Uhr wieder nach Augsburg zurückgeht. Für DAV-Mitglieder ist eine Teilnahme an geführten Wanderungen möglich, für alle anderen gibt es Tourenvorschläge auf der DAV-Website. Sowohl für die Busfahrt als auch für die geführten Wanderungen ist eine Anmeldung auf der Homepage des DAV-Augsburg (www.dav-augsburg.de/touren-programm/bergbus) nötig. Dort findet man auch noch weitere Informationen über den Bergbus.

Das Kletterzentrum an der Sportanlage Süd - hier ein Bild von der süddeutschen Meisterschaft 2019 - wird vom DAV betrieben. Foto: Michael Hochgemuth

Der DAV ist in Augsburg nicht allein wegen seiner Bergaktivitäten beliebt. Ein großer Teil der vor allem jüngeren Neumitglieder dürfte auf die große Kletterhalle an der Sportanlage Süd zurückgehen, die der Verein 2018 als Erweiterung der kleineren Kletterhalle eröffnet hat, so Thomas John. Daneben unterhält die Augsburger Sektion mehrere Hütten in den Alpen und ist für den Bau und Unterhalt von Wanderwegen in den Bergen verantwortlich.