Mit Karte, bitte: Wo man auf dem Augsburger Plärrer bargeldlos bezahlen kann

Ein Griff ins Portemonnaie, ein Blick auf den Kontostand – und manchmal Ernüchterung: Das Bargeld reicht nicht mehr für die nächste Runde. Doch keine Sorge: Auf dem Plärrer geht inzwischen vielerorts auch Kartenzahlung. Aber nicht überall. Zwischen Bierzelten, Imbissbuden und Fahrgeschäften gilt: mal ja, mal nein – und oft nur ab einer bestimmten Summe. Sechs Geldautomaten auf dem Festgelände stehen deshalb weiterhin bereit, falls das Bargeld ausgeht. Ein Überblick über die möglichen Zahlungsformen - ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
