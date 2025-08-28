Icon Menü
Augsburg

Mit Karte, bitte: Wo man auf dem Augsburger Plärrer bargeldlos bezahlen kann

Sechs Geldautomaten stehen übers Volksfestgelände verteilt, doch Zahlen mit Karte wird beliebter. Nicht alle Betriebe bieten es an, in den Zelten gibt es Grenzen. Ein Überblick.
Von Jasmin Jud
    • |
    • |
    • |
    Bei Alwin Zinnecker von der „Leopardenspur" kann man auch mit Karte bezahlen. Auch sonst ist bargeldloses Zahlen auf dem Plärrer schon vielerorts möglich. Foto: Michael Hochgemuth
    Bei Alwin Zinnecker von der „Leopardenspur“ kann man auch mit Karte bezahlen. Auch sonst ist bargeldloses Zahlen auf dem Plärrer schon vielerorts möglich. Foto: Michael Hochgemuth

    Ein Griff ins Portemonnaie, ein Blick auf den Kontostand – und manchmal Ernüchterung: Das Bargeld reicht nicht mehr für die nächste Runde. Doch keine Sorge: Auf dem Plärrer geht inzwischen vielerorts auch Kartenzahlung. Aber nicht überall. Zwischen Bierzelten, Imbissbuden und Fahrgeschäften gilt: mal ja, mal nein – und oft nur ab einer bestimmten Summe. Sechs Geldautomaten auf dem Festgelände stehen deshalb weiterhin bereit, falls das Bargeld ausgeht. Ein Überblick über die möglichen Zahlungsformen - ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

