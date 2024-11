Mit Stab und Bischofsmütze – Augsburgs Nikoläuse sind bereit

Am Freitagnachmittag herrscht viel Betrieb bei der Agentur für Arbeit in Augsburg. Lange rote Mäntel und Bischofsmützen hängen auf einer Garderobe. Drumherum stehen neun Männer. Noch sehen sie ganz normal aus, doch mit Mantel, Bischofsmütze und Bart sowie einem goldenen Buch und einem Stab verwandeln sie sich schon bald in den heiligen Sankt Nikolaus von Myra. Ab Anfang Dezember ziehen sie dann durch Augsburg und Umgebung und beschenken die Menschen.

