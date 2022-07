Augsburg

Mit Video: Im Griesle-Park öffnet eine neue Pumptrack-Strecke

Plus Im Augsburger Griesle-Park ist eine neue Anlage für Mountainbikes und Skateboards in Betrieb genommen worden. Das Projekt wurde schneller fertig als geplant.

Von Felix Triebswetter

Im Norden des Griesle-Parks, in der Nähe des Spielplatzes, ist am Dienstag eine neue Pumptrack-Anlage in Betrieb genommen worden. Dort können Jugendliche, Kinder und Erwachsene unter anderem mit Mountainbikes und Rollern Tricks und Sprünge machen. Zur Einweihung kamen Umweltreferent Reiner Erben (Grüne), die verantwortliche Firma "pumptrack.de" und die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3b der Birkenau-Grundschule.

