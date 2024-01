Modeläden "Jack and Jones" und "Vero Moda" verlassen die Annastraße

Die bekannten Modeläden "Jack and Jones" und "Vero Moda" in der Augsburger Innenstadt haben dauerhaft geschlossen. Was für den Schritt wohl ausschlaggebend war.

Die nebeneinander liegenden Filialen von "Jack and Jones" und "Vero Moda" in der Augsburger Annastraße haben dauerhaft geschlossen. Richtung Jahresende 2023 leerten sich die Ladenflächen bereits, verkauft wurden nur noch Restbestände. Inzwischen haben beide den Standort in der Fußgängerzone verlassen, letzter Verkaufstag war jeweils der 30. Dezember.

"Jack and Jones" und "Vero Moda" verlassen Augsburger Annastraße

Hinter dem Schritt steht dem Vernehmen nach insbesondere ein Eigentümerwechsel, das Gebäude soll vor Kurzem verkauft worden sein. Wie es mit der Immobilie weitergeht, ist derzeit unklar, sie soll aber offenbar zumindest teilweise erneuert werden und anschließend weiterhin für den Einzelhandel genutzt werden können. Erste Interessenten soll es bereits geben.

Innenstadt-Einzelhandel: Wechsel in der Fußgängerzone kündigt sich an

Vorerst haben "Jack and Jones" und "Vero Moda", die zur selben Unternehmensgruppe gehören, in Augsburg nur noch jeweils eine Filiale in der City-Galerie. Ob sie wieder eine zweite Filiale in der Stadt eröffnen werden, ist aktuell noch offen. (kmax)