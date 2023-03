In Augsburg liegen Müllsäcke seit mehreren Wochen herum

Plus Unter anderem in Göggingen quollen aufgrund der Streiks der Müllabfuhr die Tonnen über. Bei der regulären Tour am Dienstag reichte das Fassungsvermögen der Fahrzeuge nicht. Bei Bürgern wächst der Unmut.

Was sich einen Monat lang an Restmüll ansammelt, haben Menschen in Göggingen und anderen Vierteln im Stadtgebiet leidvoll erfahren. Mülltonnen vor Häusern und in Wohnanlagen quollen über, weil der Abfall nicht abgeholt wurde. Grund waren Streikaktionen von Beschäftigten der Müllabfuhr. Zweimal war der Dienstag betroffen. Dies ist regulärer Abholtag unter anderem in Göggingen. Dann fiel zudem ein vorgesehener Nachleerungstag ersatzlos aus, ebenfalls wegen Streiks. Am Dienstag stand die reguläre Tour an. Trotz Sonderschichten im städtischen Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb (AWS) wurde nicht der komplette Müll mitgenommen. Die Müllberge waren zu groß, Müllsäcke bleiben vorerst liegen. Die Stadt erläutert, wie sie nun vorgehen möchte. Am Mittwoch wird ein weiteres Mal gestreikt. Betroffen davon ist unter anderem Kriegshaber.

Deshalb lag der Restmüll einen Monat lang in Göggingen herum

Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten im städtischen Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs (AWS) in der laufenden Tarifrunde wiederholt zu Streiks aufgerufen. Die letzte Leerung des Restmülls in Göggingen war am 21. Februar, am 14. März wurde Biomüll abgeholt. Restmüll und Biomüll werden im wöchentlichen Wechsel mitgenommen. Die Folge: Vier Wochen saßen viele Augsburgerinnen und Augsburger buchstäblich auf ihrem Restmüll. Nun sollte bei der regulären Tour am Dienstag aller Müll von Müllfahrzeugen mitgenommen werden. So war der Plan, er ging nicht auf.

Ein Müllbild vom Montag aus Göggingen. Foto: Felix Ebert

Aun Anfrage unserer Redaktion am Nachmittag hieß es vonseiten des AWS: "Generell wurde alles geleert. Die zusätzlich hingestellten Säcke konnten jedoch nicht überall mitgenommen werden, weil das Volumen der Müllautos nur für die normale Abholung und nicht für die doppelte Müllmenge gedacht ist." Die zusätzlichen Säcke würden in den nächsten Tagen von der Straßenreinigung oder bei der nächsten Müllabfuhr mitgenommen, hieß es. Ein Überblick, wie vermüllt es in einzelnen Straßen im Stadtgebiet nun ist, war am Dienstagabend nicht möglich. Die reguläre Dienstagstour führt nach Göggingen, ins Bismarckviertel und in Teile der Innenstadt. Der AWS hatte am Dienstag nicht nur die Beschäftigten der Müllabfuhr eingesetzt, um die Müllberge zu beseitigen, sondern auch Mitarbeiter der Straßenreinigung halfen mit. Sie sollten, falls möglich, Müllsäcke ebenfalls mitnehmen.

Bürgerinnen sind massiv verärgert über nicht geleerte Tonnen

Der Unmut über die Müllberge ist unterdessen riesig. Angelika Metzner aus der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße in Göggingen war zuletzt entsprechend verärgert. Sie sagt: "Nun lese ich, dass für zusätzliche Restabfälle, die nicht mehr in die graue Tonne passen, der amtliche graue Müllsack (70 Liter) für 5,50 Euro gekauft werden muss. Das ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten." Bürgerinnen und Bürger zahlten nach ihren Worten "genug Müllgebühren, und deshalb müssen Müllsäcke bei Streik kostenlos angeboten werden". Dass Streiktage den Müllwerkern zusätzliche Arbeit bescheren, sei ihnen sicherlich bewusst.

Gabriele Gratza ist ebenfalls ungehalten über die zurückliegenden Tage: "Es ist also nicht möglich, einen neuen Termin für die Abholung zu nennen. In Wochen, in denen am Montag ein Feiertag ist, funktioniert es doch auch mit der Abholung." In der Innenstadt habe man zwei Wochen lang volle Restmülltonnen und drei Wochen lang die Papiertonnen stehen. "Schilda lässt grüßen", sagt Gratza. Zum Glück sei noch nicht Sommer: "So halten sich Gestank und Ratten in Grenzen."

Lesen Sie dazu auch

AWS-Beschäftigte sind gewerkschaftlich gut organisiert in Augsburg

Die Mitarbeiter beim AWS sind gewerkschaftlich gut organisiert. Eine Notbesetzung gibt es daher nicht, dies hatte auch Verdi zuletzt wiederholt unterstrichen. Lediglich der Winterdienst wäre bei Eis und Schnee ausgerückt. So war es mit der AWS-Betriebsleitung vereinbart. Der Augsburger Verdi-Geschäftsführer Erdem Altinisik warb noch am Montag bei der großen Kundgebung am Augsburger Rathausplatz um Verständnis für die Proteste. Streikende im öffentlichen Dienst nähmen ihr gutes Recht wahr, für ihre Belange zu kämpfen und daher auch die Arbeit niederzulegen, so Altinisik. Die richtige Adresse für Beschwerden seien aus seiner Sicht die kommunalen Arbeitgeber. Sie trügen in der laufenden Tarifrunde die Verantwortung, dass Beschäftigte im öffentlichen Dienst für gute Arbeit auch entsprechend mehr verdienen.

Verdi setzt seine Streiks am Mittwoch in Augsburg fort. Die Müllabfuhr rückt nicht aus. Ein Nachleerungstag ist nicht angesetzt. Die Gewerkschaft veranstaltet eine Kundgebung um 10 Uhr am Königsplatz. Zuvor startet ein Demonstrationszug gegen 9.30 Uhr am Plärrergelände.