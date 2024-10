Mülltonne in Brand gesteckt

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Mittwoch, 21 Uhr und Donnerstag, 13 Uhr, in der Von-Cobres-Straße eine Mülltonne in Brand. Das Feuer Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr Augsburg schnell gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Die Polizei Augsburg Süd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 0821/323 - 2710 entgegen. (gau)

